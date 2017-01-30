В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы трое боевиков, двое полицейских погибли

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Трое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации, проведенной в чеченском городе Шали. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чечни со ссылкой на Рамзана Кадырова. В результате столкновений с боевиками от полученных ранений скончались два сотрудника правоохранительных органов.

"В центре города сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту. В ответ на предложение предъявить документы, они открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев... Немедленно принятые меры позволили уничтожить троих боевиков", - говорится в сообщении.

По словам главы республики, личности боевиков уже установлены. "Это жители Шали Юнус Мукаев, Сидик Даргаев и Бешто Эмедиев. Двое из них находились в федеральном розыске, а один в оперативном розыске. Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трех лет находится в рядах Иблисского государства ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) и по интернету вербует молодежь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства", - пояснил Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что в ходе спецоперации ранения получили двое местных жителей. Кадыров отметил, что сейчас ситуация в Шали спокойная. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции. "Их семьям будет оказана вся необходимая помощь", - добавил Кадыров.

16 января стало известно о задержании более 60 участников бандподполья, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) в Чечне, "В настоящее время задержано более 60 человек, подозреваемых в участии ячейки ИГ на территории Курчалоевского и Шалинского районов, в Грозном и в нескольких других населенных пунктах Чечни", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах республики.