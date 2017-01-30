Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы трое боевиков, двое полицейских погибли

Происшествия
30 января, 2:55 дата обновления: 30 января, 3:20 UTC+3
Источник в правоохранительных органах республики рассказал, что в настоящее время задержано более 60 человек, подозреваемых в участии ячейки ИГ на территории региона
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Трое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации, проведенной в чеченском городе Шали. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чечни со ссылкой на Рамзана Кадырова. В результате столкновений с боевиками от полученных ранений скончались два сотрудника правоохранительных органов.

Смотрите также
Источник: в Чечне нейтрализована сеть вербовщиков ИГ

"В центре города сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту. В ответ на предложение предъявить документы, они открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев... Немедленно принятые меры позволили уничтожить троих боевиков", - говорится в сообщении.

По словам главы республики, личности боевиков уже установлены. "Это жители Шали Юнус Мукаев, Сидик Даргаев и Бешто Эмедиев. Двое из них находились в федеральном розыске, а один в оперативном розыске. Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трех лет находится в рядах Иблисского государства ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) и по интернету вербует молодежь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства", - пояснил Кадыров.

Смотрите также
Кадыров призвал правоохранителей усилить борьбу с терроризмом на местах

Глава Чечни также отметил, что в ходе спецоперации ранения получили двое местных жителей. Кадыров отметил, что сейчас ситуация в Шали спокойная. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции. "Их семьям будет оказана вся необходимая помощь", - добавил Кадыров.

16 января стало известно о задержании более 60 участников бандподполья, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) в Чечне, "В настоящее время задержано более 60 человек, подозреваемых в участии ячейки ИГ на территории Курчалоевского и Шалинского районов, в Грозном и в нескольких других населенных пунктах Чечни", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северный Кавказ Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
2
Трамп: ограничение иммиграции в США не направлено против мусульман
3
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
4
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным
5
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
6
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
7
Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ
Темы дня
Реклама