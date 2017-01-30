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Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате крушения судна в Малайзии

Происшествия
30 января, 6:54 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Спасатели расширили зону поиска пропавших
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СИНГАПУР, 30 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате крушения на востоке Малайзии судна, на борту которого находились 28 пассажиров и 3 члена экипажа. Об этом сообщила газета The Star.

Местные власти ранее подтвердили, что три человека скончались. Между тем спасателям, спустя почти сутки после исчезновения катамарана, удалось обнаружить и благополучно доставить на берег 22 человека находившихся на борту.

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Спасательные службы страны расширяют зону поиска шестерых человек с затонувшего судна. Как сообщило сегодня агентство "Синьхуа", к поисково-спасательной операции также подключился Бруней.

Агентство морской безопасности Малайзии объявило о расширении площади зоны поиска до 1500 морских миль, которая теперь также включает и воды Брунея. В поисках, которые возобновились в понедельник рано утром, задействованы несколько малайзийских судов и самолет, а также присланный Брунеем вертолет.

На данный момент спасателям удалось вытащить из воды 25 человек, трое из которых скончались. 22 человека, включая двоих членов экипажа, уже доставлены на берег и направлены в больницу.

28 января пассажирское судно отправилось из города Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах) около 10:00 по местному времени, примерно через час оно должно было прибыть на курорт Менгалум. Однако владельцы судна сообщили об его исчезновении лишь через 12 часов, после чего сразу же была развернута спасательная операция. По поступающей информации, погодные условия в тот день были благоприятные.

В настоящее время следствие проверяет действия судовладельцев, скрывших информацию.

Первоначально спасатели обнаружили недалеко от места трагедии двух членов экипажа - капитана и матроса, которые направились в сторону берега за помощью. По их словам, после крушения все выжившие собрались в цепь и начали "дрейфовать по течению", ожидая помощи.

Курорт Менгалум благодаря своим белоснежным пляжам и прозрачной морской воде пользуется огромной популярностью среди туристов из Китая. По данным местных властей, за 11 месяцев прошлого года острова посетили более 343 тыс. китайских туристов.

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