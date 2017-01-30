Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в Канаде

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в канадской провинции Квебек. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на главу мусульманского центра.
По его информации, трое неизвестных открыли стрельбу во время вечерней молитвы в воскресенье вечером. На тот момент внутри находилось около 40 человек. Как добавляет The Montreal Gazette, на данный момент задержаны двое подозреваемых.
Данные о задержании подтвердил телеканал телеканал CTV. Сообщается, что район ЧП оцеплен стражами порядка. Очевидцы отметили, что не месте происшествия находятся около десятка машин скорой помощи. Официальные власти пока не комментируют произошедшее.