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Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в Канаде

Происшествия
30 января, 5:28 дата обновления: 30 января, 5:58 UTC+3
Сообщается, что трое неизвестных открыли огонь во время молитвы
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в канадской провинции Квебек. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на главу мусульманского центра.

По его информации, трое неизвестных открыли стрельбу во время вечерней молитвы в воскресенье вечером. На тот момент внутри находилось около 40 человек. Как добавляет The Montreal Gazette, на данный момент задержаны двое подозреваемых.

Данные о задержании подтвердил телеканал телеканал CTV. Сообщается, что район ЧП оцеплен стражами порядка. Очевидцы отметили, что не месте происшествия находятся около десятка машин скорой помощи. Официальные власти пока не комментируют произошедшее.

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