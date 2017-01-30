Нарушение правил перевозок могло стать причиной крушения судна в Малайзии

СИНГАПУР, 30 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Нарушение правил пассажирских перевозок может быть одной из причин крушения судна на востоке Малайзии, в результате которого три человека погибли, еще шестеро пропали без вести. Об этом сообщает агентство BERNAMA со ссылкой на представителей властей штата Сабах, в прибрежных водах которого произошла катастрофа.

Как заявил помощник министра туризма и культуры Пан Юк Мин, "вместимость судна подобного типа составляет 30 человек, однако правительство штата установило, что перевозить можно лишь 10 пассажиров, а экипаж должен состоять из двух человек". По его словам, в настоящее время следственные органы проводят также проверку, в каком штате был зарегистрирован катамаран.

28 января пассажирское судно отправилось из города Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах) на островной курорт Менгалум, однако до места назначения оно так и не добралось. На борту находились 28 туристов из Китая и трое членов экипажа. Судно затонуло в пути.

Первоначально спасатели обнаружили недалеко от места трагедии двух членов экипажа - капитана и матроса, которые направились в сторону берега за помощью. По их словам, после крушения все выжившие собрались в цепь и начали "дрейфовать по течению", ожидая помощи.

На данный момент спасателям удалось вытащить из воды 25 человек, трое из которых скончались. 22 человека, включая двоих членов экипажа, уже доставлены на берег и направлены в больницу. Шесть человек (пять граждан КНР и один член экипажа - прим. ТАСС) по-прежнему считаются пропавшими без вести.