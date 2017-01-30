Премьер Канады назвал стрельбу в мечети Квебек-Сити трусливым нападением

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети Квебек-Сити трусливым нападением. Об этом глава правительства в воскресенье написал в Twitter.

"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечете Квебека. Мои мои мысли сейчас с жертвами (атаки) и их семьями", - написал Трюдо.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 January 2017

По последним данным, в ходе нападения погибли пять человек, о количестве раненых информации до сих пор нет. Полиция уже задержала двух нападавших. Стражи порядка не исключают, что мог быть и третий.

Район ЧП оцеплен полицией. По словам очевидцев, здесь находятся около десятка машин скорой помощи. В момент выстрелов внутри здания, по разным данным, могли находиться от 40 до 100 человек.