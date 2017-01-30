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Премьер Канады назвал стрельбу в мечети Квебек-Сити трусливым нападением

Происшествия
30 января, 7:06 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
В ходе нападения погибли пять человек, полиция уже задержала двух стрелявших
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Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

© EPA/ROMAN PILIPEY

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети Квебек-Сити трусливым нападением. Об этом глава правительства в воскресенье написал в Twitter.

"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечете Квебека. Мои мои мысли сейчас с жертвами (атаки) и их семьями", - написал Трюдо.

По последним данным, в ходе нападения погибли пять человек, о количестве раненых информации до сих пор нет. Полиция уже задержала двух нападавших. Стражи порядка не исключают, что мог быть и третий.

Район ЧП оцеплен полицией. По словам очевидцев, здесь находятся около десятка машин скорой помощи. В момент выстрелов внутри здания, по разным данным, могли находиться от 40 до 100 человек.

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