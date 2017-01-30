СМИ: в Таиланде на острове Пхукет погиб российский турист

БАНГКОК, 30 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Шестидесятилетний турист из России погиб на острове Пхукет в Таиланде, сорвавшись в море со скал. Об этом сообщила газета The Phuket News.

По сведениям местной полиции, инцидент произошел в районе пляжа Ката. Тело мужчины в воде без сознания обнаружили другие отдыхающие. По предварительным данным, россиянин утонул, однако на его теле были обнаружены следы, свидетельствующие о том, что незадолго до смерти погибший, скорее всего, упал в море с прибрежных скал.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что пока не получали информацию о данном инциденте от правоохранительных органов королевства.