Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Таиланде на острове Пхукет погиб российский турист

Происшествия
30 января, 8:01 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский
По предварительным данным, россиянин утонул, однако на его теле были обнаружены следы, свидетельствующие о том, что незадолго до смерти погибший, скорее всего, упал в море с прибрежных скал
Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 30 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Шестидесятилетний турист из России погиб на острове Пхукет в Таиланде, сорвавшись в море со скал. Об этом сообщила газета The Phuket News.

По сведениям местной полиции, инцидент произошел в районе пляжа Ката. Тело мужчины в воде без сознания обнаружили другие отдыхающие. По предварительным данным, россиянин утонул, однако на его теле были обнаружены следы, свидетельствующие о том, что незадолго до смерти погибший, скорее всего, упал в море с прибрежных скал.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что пока не получали информацию о данном инциденте от правоохранительных органов королевства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Таиланд
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
2
СМИ: бывшый личный секретарь Геббельса скончалась на 107-м году жизни
3
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
4
Премьер Канады назвал стрельбу в мечети Квебек-Сити трусливым нападением
5
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в Канаде
Темы дня
Реклама