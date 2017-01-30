В Японии произошел инцидент с истребителем F-15

ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту японского города Наха (самая южная префектура Окинава) была закрыта из-за инцидента с истребителем F-15. Об этом сообщило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

Отмечается, что в ходе попытки взлета у истребителя была зафиксирована неисправность переднего шасси. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Аэропорт города Наха используется как гражданской авиацией, так и японскими силами самообороны.