В Нижнем Новгороде на производящем реакторные установки заводе произошло задымление

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 января. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Задымление произошло в ОКБМ им. Африкантова (входит в ГК "Атомэнергомаш - дочернюю компанию "Росатома") в Нижнем Новгороде, которое производит реакторные установки. ЧП удалось ликвидировать за час, однако временно пришлось эвакуировать несколько сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе "Атомэнергомаша.

"Задымление произошло сегодня около 06:50 мск, в одном из производственных помещений ОКБМ, в течение часа оно было ликвидировано. Производилась эвакуация персонала из-за задымления с этого производственного участка - порядка 10 рабочих, сейчас они вернулись на рабочие места. Пострадавших нет, производственный процесс не нарушался", - сообщил начальник управления корпоративных коммуникаций компании Дмитрий Грызунов.

По его словам, в настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Общая площадь задымления была 10 кв. метров, причина произошедшего устанавливается.

"ОКБМ имени И. И. Африкантова" - одна из ведущих конструкторских организаций и крупный научно-производственный центр атомного машиностроения России.