Верховный суд Крыма рассмотрит жалобу адвоката Полозова на допрос как свидетеля

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд (ВС) Крыма назначил на 14 февраля рассмотрение апелляционной жалобы на решение о допросе адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по делу его подзащитного - замглавы запрещенного в России меджлиса крымских татар Ильми Умерова, обвиняемого в экстремизме. Об этом Полозов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"14 февраля <…> состоится рассмотрение апелляционных жалоб <…> на постановление Киевского районного суда г. Симферополя <…> о разрешении производства следственных действий (допроса в качестве свидетеля - прим. ТАСС) в отношении адвоката Полозова", - говорится в определении судьи ВС, копию которого опубликовал защитник. На сайте суда Крыма в картотеке арбитражных дел также сообщается, что на 14 февраля назначено рассмотрение жалобы Полозова.

Как сообщал ТАСС, 13 декабря прошлого года Киевский районный суд Симферополя дал согласие следователям на допрос Полозова в качестве свидетеля по делу его подзащитного Ильми Умерова. По закону, если адвокат обвиняемого допрашивается в качестве свидетеля по делу своего подзащитного, то в ходе судебных слушаний он не может осуществлять его защиту. Полозов заявлял, что оспорит это решение суда. Между тем, до рассмотрения апелляционной жалобы, 26 января он был задержан для допроса, от дачи показаний он отказался.

Дело в отношении Умерова расследуется по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ). По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступил в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети интернет, они и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.