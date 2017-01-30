Источник: уничтоженные в Чечне ячейки ИГ управлялись из Сирии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), уничтоженные в январе на территории Курчалоевского и Шалинского районов Чечни, получали указания из одного вербовочного центра за пределами России, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

"В ходе предварительного расследования установлено, что руководство членами группировок ИГ в Курчалоевском и Шалинском районах осуществляюсь из одного вербовочного центра, расположенного на территории Сирии, в основном, через интернет", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, боевиками этих группировок были запланированы несколько совместных терактов в отношении руководителей органов исполнительной власти, сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей на территории Чечни. При этом детали терактов также согласовывались с представителями сирийского вербовочного центра ИГ, отметил источник.

Как ТАСС сообщал ранее, в ночь на 30 января в чеченском городе Шали в ходе спецоперации ликвидированы трое боевиков.

В центре города сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту. В ответ на предложение предъявить документы, преступники открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району сержант полиции Али Муслимханов и сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев. Немедленно принятые меры позволили уничтожить трех боевиков ИГ.

В середине января одновременно в нескольких населенных пунктах Курчалоевского района чеченские силовики успешно провели спецоперацию, в результате которой были уничтожены четверо боевиков, также связанных с ИГ. Еще двое задержаны.