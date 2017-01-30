Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 60 человек пострадали в массовом ДТП в парижском регионе

Происшествия
30 января, 11:11 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Авария произошла с участием двух пассажирских нешкольных автобусов, одного полуприцепа и четырех легковых автомобилей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. По меньшей мере 65 человек пострадали в результате массового ДТП, произошедшего в ночь на 30 января на одном из шоссе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в префектуре департамента Ивелин.

"В аварию попали два пассажирских нешкольных автобуса, один полуприцеп и четыре легковых автомобиля", - сообщили в префектуре.

Согласно последним данным, состояние трех человек оценивается как критическое.

Обстоятельства происшествия до сих пор уточняются. Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (07:00 мск) в 45 км к западу от Парижа на трассе А13, ведущей из столицы в Нормандию. В настоящий момент автотрасса полностью перекрыта для движения в направлении столицы, на месте работают спасатели и полицейские.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
3
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама