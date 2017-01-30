Более 60 человек пострадали в массовом ДТП в парижском регионе

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ПАРИЖ, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. По меньшей мере 65 человек пострадали в результате массового ДТП, произошедшего в ночь на 30 января на одном из шоссе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в префектуре департамента Ивелин.
"В аварию попали два пассажирских нешкольных автобуса, один полуприцеп и четыре легковых автомобиля", - сообщили в префектуре.
Согласно последним данным, состояние трех человек оценивается как критическое.
Обстоятельства происшествия до сих пор уточняются. Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (07:00 мск) в 45 км к западу от Парижа на трассе А13, ведущей из столицы в Нормандию. В настоящий момент автотрасса полностью перекрыта для движения в направлении столицы, на месте работают спасатели и полицейские.