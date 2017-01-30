Экс-полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме

Болельщики "Салавата" высказали претензии игрокам после неудачных матчейСпорт 30 января, 11:08
СМИ: Минтранс предлагает запретить скидки на ж/д перевозки в сезон летней навигацииТранспорт 30 января, 10:48
Израиль пока не подтвердил "Уральским авиалиниям" полеты из Жуковского в Тель-АвивТранспорт 30 января, 10:38
Бобровский: каждая минута на Матче звезд НХЛ - это память на всю жизньСпорт 30 января, 10:37
СМИ: укрепление рубля может повредить программе льготного лизинга SSJ-100Транспорт 30 января, 10:31
Клуб КХЛ "Югра" пока не думал о продлении контракта с тренером РазинымСпорт 30 января, 10:30
Экс-сотрудник антидопингового агентства: скрытые моторы применялись на "Тур де Франс"Спорт 30 января, 10:26
Оплата проезда по Центральному участку ЗСД в Петербурге начнется с 4 февраляТранспорт 30 января, 10:20
Спасский надеется на помощь РШФ в его споре с бывшей женой по поводу имуществаСпорт 30 января, 10:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.
"Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение", - рассказал адвокат.
По словам Хасавова, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") в связи с выходом в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Данная статья УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.