Экс-полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

"Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение", - рассказал адвокат.

По словам Хасавова, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") в связи с выходом в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Данная статья УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.