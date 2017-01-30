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Экс-полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме

Происшествия
30 января, 11:01 UTC+3
Дело в отношении Виталия Гулия было возбуждено после выхода в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника"
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

"Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение", - рассказал адвокат.

По словам Хасавова, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") в связи с выходом в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Данная статья УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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