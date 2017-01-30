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Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом

Происшествия
30 января, 10:52 дата обновления: 30 января, 10:58 UTC+3
Арест бывшего министра экономического развития продлен до середины апреля
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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до середины апреля срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

В ходе заседания следователь заявил, что, находясь на свободе, Улюкаев может покинуть пределы Российской Федерации, уничтожить доказательства по делу, а также, обладая связями, может оказать влияние на свидетелей, в том числе на своих бывших подчиненных. Прокурор поддержала позицию следствия, отметив, что суд первой инстанции учел все обстоятельства дела и вынес обоснованное и законное решение.

Защита экс-министра просила отменить постановление районного суда о домашнем аресте. Кроме того, адвокат Лариса Каштанова просила изменить наложенные судом ограничения в рамках домашнего ареста, а именно разрешить ежедневные прогулки, посещение больницы, а также разрешить няне посещать его малолетнюю дочь. Однако суд оставил все ограничения в силе.

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Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Как утверждает Следственный комитет, он был задержан при получении $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти".

По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти". Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере").

Президент РФ 15 ноября освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. 

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