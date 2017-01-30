В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Пушкино водителя легкового автомобиля, который не пропустил машину скорой помощи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции, на правонарушителя составлен протокол об административном нарушении.

В главке рассказали, что в понедельник в 04:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение, от фельдшера скорой помощи о том, что служебному автомобилю с проблесковыми маячками заблокирован проезд. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД установили, что проезду автомобиля медицинских работников мешает автомобиль иностранного производства, за рулем которого находился 20-летний местный житель.

"На нарушителя составлен протокол по ст. 12.17. КоАП РФ - "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами", максимальное наказание по которой влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Проезд автомобиля медиков был разблокирован", - сказали в пресс-службе.

Ранее замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, отвечая на вопросы в рамках обсуждения в Госдуме проекта закона о введении штрафов за опасное вождение, заявил, что МВД готово рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за блокирование проезда скорой помощи.