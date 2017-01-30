Boeing вынужденно сел в Казани из-за проблем со здоровьем пассажира

КАЗАНЬ, 30 января. Самолет Boeing совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров, сообщила пресс-служба МЧС по Татарстану.

"От диспетчера международного аэропорта "Казань" в 2:10 мск поступило сообщение о том, что самолет Boeing, совершавший рейс Внуково (Москва) - Пермь, произвел вынужденную посадку в связи с ухудшением здоровья гражданина Ирака 1995 г.р. Его госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу", - уточняется в сообщении.

Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЧС, самолет вылетел из Казани в 3:00 мск.