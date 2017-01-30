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Жители Киргизии собрали для пострадавших при крушении Boeing около $535 тыс.

Происшествия
30 января, 11:50 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Акция по сбору средств продолжена до 1 февраля
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БИШКЕК, 30 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Жители Киргизии перечислили для семей погибших и пострадавших в результате крушения под Бишкеком грузового самолета Boeing-747 37,1 млн киргизских сомов (около $535,7 тыс.). Об этом кореспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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16 фото
© AP Photo/Vladimir Voronin

Крушение турецкого Boeing 747 в Киргизии. Фото с места событий

"Поскольку деньги продолжают поступать на специальные счета, то было принято решение продолжить акцию по сбору средств до 1 февраля", - заявили в министерстве.

Ранее семьям погибших и пострадавшим при авиакатастрофе была выделена единовременная материальная помощь по 100 тыс. сомов (около $1,4 тыс.) из фонда президента страны Алмазбека Атамбаева и по 70 тыс. сомов (около $1 тыс.) из фонда правительства. Между тем, кабинет министров Киргизии пока не решил вопрос о выплате компенсаций пострадавшим. Сообщалось, что этот вопрос будет решен "после завершения расследования ЧП".

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер снес 26 одноэтажных жилых домов. При этом погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа, в больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены 27 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

Расследованием происшествия занимается специально созданная международная комиссия во главе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В ее состав в качестве наблюдателей также приглашены эксперты США и Турции. Обнаруженные на месте авиакатастрофы бортовые самописцы самолета уже доставлены в Москву и расшифрованы. По предварительным данным МАК, на момент падения Boeing находился в исправном техническом состоянии.

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Крушение грузового самолета в Киргизии
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