Жители Киргизии собрали для пострадавших при крушении Boeing около $535 тыс.

Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле "Зенит-Арены"Спорт 30 января, 12:35
Транспортная компания "Восток1520" в 2016 г. увеличила перевозки в 1,9 раза, до 22,7 млн тТранспорт 30 января, 12:27
Пожар на футбольном стадионе "Олд Траффорд" потушен, никто не пострадалСпорт 30 января, 12:00
Травма фигуристки Тарасовой не помешает их паре с Морозовым при подготовке к ЧМСпорт 30 января, 11:49
Гендиректор: "Анжи" не имеет проблем с финансированием на 2017 годСпорт 30 января, 11:42
Пожар возник на футбольном стадионе "Олд Траффорд" в МанчестереСпорт 30 января, 11:33
СМИ: весогабаритный контроль грузовиков могут объединить с системой "Платон"Транспорт 30 января, 11:31
Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛСпорт 30 января, 11:24
Генеральный менеджер Вайсфельд хотел бы остаться в "Салавате Юлаеве"Спорт 30 января, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 30 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Жители Киргизии перечислили для семей погибших и пострадавших в результате крушения под Бишкеком грузового самолета Boeing-747 37,1 млн киргизских сомов (около $535,7 тыс.). Об этом кореспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Крушение турецкого Boeing 747 в Киргизии. Фото с места событий
"Поскольку деньги продолжают поступать на специальные счета, то было принято решение продолжить акцию по сбору средств до 1 февраля", - заявили в министерстве.
Ранее семьям погибших и пострадавшим при авиакатастрофе была выделена единовременная материальная помощь по 100 тыс. сомов (около $1,4 тыс.) из фонда президента страны Алмазбека Атамбаева и по 70 тыс. сомов (около $1 тыс.) из фонда правительства. Между тем, кабинет министров Киргизии пока не решил вопрос о выплате компенсаций пострадавшим. Сообщалось, что этот вопрос будет решен "после завершения расследования ЧП".
Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер снес 26 одноэтажных жилых домов. При этом погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа, в больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены 27 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.
Расследованием происшествия занимается специально созданная международная комиссия во главе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В ее состав в качестве наблюдателей также приглашены эксперты США и Турции. Обнаруженные на месте авиакатастрофы бортовые самописцы самолета уже доставлены в Москву и расшифрованы. По предварительным данным МАК, на момент падения Boeing находился в исправном техническом состоянии.