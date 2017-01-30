ВС Карелии оставил под стражей директора лагеря "Сямозеро" по делу о гибели 14 детей

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ПЕТРОЗАВОДСК, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд (ВС) Карелии не удовлетворил апелляционную жалобу защиты директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, являющуюся фигурантом по делу о гибели 14 детей, оставив женщину под арестом до 19 апреля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
9 января горсуд Петрозаводска удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Решетовой на три месяца. Ее защита обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.
"Постановление судьи Петрозаводского городского суда от 9 января 2017 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Решетовой Елены Васильевны оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказал судья Денис Катанандов.
Адвокаты обвиняемой просили суд изменить меру пресечения с ареста на залог или домашний арест, так как Решетова не намерена скрываться или влиять на свидетелей. Кроме того, состояние здоровья подзащитной ухудшилось, при этом на ее иждивении находятся трое детей и больная мать. В свою очередь, представитель прокуратуры требовала оставить постановление горсуда без изменения.
Решетовой предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). По версии следствия, Решетова совместно с начальником лагеря Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года, в результате 47 школьников вышли в акваторию Сямозера. При этом три плавательных средства, на которых осуществлялся поход, имели технические неисправности, также была превышена пассажировместимость, и детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера. 18 июня в результате ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися на них 24 детьми перевернулись, 14 детей утонули.
По версии следователей, обвиняемые умышленно не сообщили в экстренные службы о ЧП, желая скрыть происшествие. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Начальник лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Виноградов находится под стражей, бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест.