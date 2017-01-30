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Мосгорсуд признал законным отказ экс-главе Коми в свиданиях с детьми

Происшествия
30 января, 12:03 дата обновления: 30 января, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее старший следователь СК РФ отказал в выдаче разрешения на свидания Гайзера с дочерью и сыном
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ следствия предоставить свидания с детьми бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, обвиняемому по делу о коррупции, передает корр. ТАСС из зала суда.

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"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Защита Гайзера просила отменить постановление районного суда, который оставил без удовлетворения жалобу на действия старшего следователя СК РФ, отказавшего в выдаче разрешения на свидания Гайзера с дочерью и сыном. По словам адвоката обвиняемого Вячеслава Леонтьева, "невыносимые условия содержания в СИЗО и разлуки (с родственниками) приведут в конечном итоге лишь к искаженным результатам расследования". Он также отметил, что следствием нарушаются конституционные права его подзащитного.

Сам Гайзер в суде заявил, что следствие таким образом пытается оказать на него давление. Кроме того, запрет на свидание с детьми, по его словам, противоречит статье 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и нарушает право на уважение частной и семейной жизни. "Разлука для всех становится настоящей психологической пыткой, намеренным созданием стрессовой ситуации и циничным инструментом давления", - сказал он.

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Экс-глава Коми был арестован 20 сентября 2015 года, ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления" и "Получение взятки в особо крупном размере". По данным следствия, размер причиненного им ущерба превышает 1 млрд рублей. 30 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Гайзера от должности в связи с утратой доверия. В настоящее время СК объявило о завершении следственных действий по делу.

 

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