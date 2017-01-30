Арест предполагаемого лидера группы "Шалтай-Болтай" продлили до марта

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Предполагаемый организатор хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев с ноября 2016 года находится под арестом по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

"В настоящее время срок ареста Аникеева продлен до 8 марта, а всего до 4 месяцев. Защитник не стал обжаловать постановление суда", - сказала она.

Аникееву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

По данным газеты "Коммерсантъ", в рамках уголовного дела также арестованы топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, которым вменяется госизмена. Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников.