Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "СТМ ГРУПП" получил условный срок за хищение средств поддержки предпринимателей

Происшествия
30 января, 12:34 UTC+3 МОСКВА 30, января. /ТАСС
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, взыскав с Жука 2 млн 50 тысяч рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно генерального директора ООО "СТМ ГРУПП" Владимира Жука, признав его виновным в хищении более 4,5 млн рублей, выделенных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

"По приговору суда Жуку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, взыскав с Жука 2 млн 50 тысяч рублей", - сказала она.

65-летний Жук признан виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере").

Как установлено следствием и судом, 17 декабря 2010 года Жук, являясь генеральным директором ООО "СТМ Групп", от имени организации заключил с департаментом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы договор о предоставлении целевых бюджетных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим отдельные виды деятельности по приоритетным направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках соглашения департамент предоставил фирме субсидию и перечислил на счет коммерческой организации 4 млн 550 тыс. рублей. Общество в свою очередь приняло на себя обязательства по достижению ряда социально- экономических показателей, в том числе созданию шести рабочих мест и увеличению оборотов предприятия с целью увеличения суммы уплаты налогов в бюджет в размере представленных субсидий.

Однако после поступления на счет организации денежных средств Жук перечислил их на счета фиктивных компаний. В дальнейшем, не выполнив ни одно из обязательств, он предоставил в департамент заведомо подложные документы, якобы подтверждающие выполнение условий договора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
3
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама