Глава "СТМ ГРУПП" получил условный срок за хищение средств поддержки предпринимателей

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно генерального директора ООО "СТМ ГРУПП" Владимира Жука, признав его виновным в хищении более 4,5 млн рублей, выделенных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.
"По приговору суда Жуку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, взыскав с Жука 2 млн 50 тысяч рублей", - сказала она.
65-летний Жук признан виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере").
Как установлено следствием и судом, 17 декабря 2010 года Жук, являясь генеральным директором ООО "СТМ Групп", от имени организации заключил с департаментом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы договор о предоставлении целевых бюджетных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим отдельные виды деятельности по приоритетным направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках соглашения департамент предоставил фирме субсидию и перечислил на счет коммерческой организации 4 млн 550 тыс. рублей. Общество в свою очередь приняло на себя обязательства по достижению ряда социально- экономических показателей, в том числе созданию шести рабочих мест и увеличению оборотов предприятия с целью увеличения суммы уплаты налогов в бюджет в размере представленных субсидий.
Однако после поступления на счет организации денежных средств Жук перечислил их на счета фиктивных компаний. В дальнейшем, не выполнив ни одно из обязательств, он предоставил в департамент заведомо подложные документы, якобы подтверждающие выполнение условий договора.