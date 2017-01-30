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СК возбудил дело из-за незаконного содержания людей в реабилитационных центрах Башкирии

Происшествия
30 января, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
По версии следствия, с января 2016 года сотрудники реабилитационных центров незаконно лишили свободы более 15 жителей республики
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы граждан, содержащихся в двух реабилитационных центрах в Башкирии. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, сотрудники данных центров незаконно удерживали в клиниках более 15 граждан России в Башкирии, лишая их сна и пищи.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам подразделения полиции возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы лиц, страдающих наркоманией, по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы")", - пояснили в ведомстве.

По версии следствия, с января 2016 года сотрудники реабилитационных центров ООО "Возрождение" и ООО "Счастливая жизнь", расположенных в Кушнаренковском районе, незаконно лишили свободы более 15 жителей республики и других областей России, доставив в учреждения обманным путем. Их насильно удерживали в центрах, при этом лишали пищи за непослушание, обливали холодной водой, лишали сна. В ведомстве отметили, что личности сотрудников пока не установлены.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, круга потерпевших и лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в СК.

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