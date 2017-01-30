Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Навального и Офицерова 1 февраля принудительно доставят в суд Кирова

Происшествия
30 января, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Алексей Навальный и Петр Офицеров обвиняются в хищении у предприятия "Кировлес"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кировский суд постановил доставить приводом Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия "Кировлес". Об этом сообщили  ТАСС в пресс-службе суда.

Смотрите также
Алексей Навальный
Суд отказался вернуть Навальному уплаченный им штраф по предыдущему приговору "Кировлеса"

"Судом сегодня принято решение о приводе Навального и Офицерова на заседание 1 февраля", - сказала представитель суда.

Она уточнила, что подсудимые не явились в суд, не предоставив соответствующих документов. "Был телефонный звонок от адвоката Офицерова, которая сообщила, что его подзащитный заболел и сегодня у него прием у врача. Однако никаких документов ею предоставлено в суд не было", - уточнили в суде.

Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал ТАСС, что из СМИ узнал о решении о приводе Навального в суд.

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ, 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

По этому делу также был осужден экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев. 24 декабря 2012 года суд приговорил его к 4 годам заключения условно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые социальные гарантии
6
Навального и Офицерова 1 февраля принудительно доставят в суд Кирова
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама