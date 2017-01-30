Навального и Офицерова 1 февраля принудительно доставят в суд Кирова

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кировский суд постановил доставить приводом Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия "Кировлес". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Судом сегодня принято решение о приводе Навального и Офицерова на заседание 1 февраля", - сказала представитель суда.
Она уточнила, что подсудимые не явились в суд, не предоставив соответствующих документов. "Был телефонный звонок от адвоката Офицерова, которая сообщила, что его подзащитный заболел и сегодня у него прием у врача. Однако никаких документов ею предоставлено в суд не было", - уточнили в суде.
Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал ТАСС, что из СМИ узнал о решении о приводе Навального в суд.
18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ, 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.
По этому делу также был осужден экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев. 24 декабря 2012 года суд приговорил его к 4 годам заключения условно.