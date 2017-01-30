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Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в Башкирии

Происшествия
30 января, 14:10 дата обновления: 30 января, 14:20 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
ЧП произошло в одной из квартир пятиэтажного дома, в результате 56-летний мужчина погиб, а его 27-летняя дочь и знакомый хозяина, помогавший в ремонте, госпитализированы
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УФА, 30 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в башкирском Белорецке, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Светлана Абрамова.

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"В правоохранительные органы республики днем 30 января поступило сообщение о вспышке бытового газа в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Алексеева города Белорецка. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, ЧП произошло в понедельник в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате взрыва 56-летний хозяин квартиры погиб, а его 27-летняя дочь и знакомый хозяина, помогавший в ремонте, госпитализированы.

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