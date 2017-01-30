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На Кубани пристав взобрался на крыло самолета, чтобы не дать ему улететь

Происшествия
30 января, 14:31 UTC+3
Самолет дислоцировался на частном аэродроме и не был поставлен на учет
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КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Судебный пристав-исполнитель отдела по Прикубанскому округу Краснодара сумел задержать вылет не поставленного на учет самолета, взобравшись на его крыло. Сейчас самолет опечатан, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Краснодарскому краю.

Самолет Ан-2 был перепродан жителем Краснодара и переправлен в Крымский район, где новый владелец не стал ставить его на учет. Как удалось выяснить, самолет дислоцировался на частном аэродроме.

"Судебный пристав Денис Хресцов выехал на место действия, где застал "картину маслом" - кукурузник» как раз готовился к взлету. Увидев судебных приставов, летчики попытались было ускориться, но это им не удалось. Представителю закона пришлось в прямом смысле слова забраться на крыло, чтобы не дать самолету подняться в небо", - говорится в сообщении.

Пилоты-нелегалы сбежали, а самолет сдали на хранение владельцу аэродрома. Ведется поиск владельца Ан-2.

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