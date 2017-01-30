Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мара Багдасарян после 15 суток ареста вернулась к обязательным работам

Происшествия
30 января, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Участница нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen за неуплату штрафов привлечена к 595 часам обязательных работ
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участница нашумевшей уличной гонки в Москве на Gelandewagen Мара Багдасарян после 15 суток административного ареста вернулась к выполнению обязательных работ. Об этом ТАСС сообщил представитель столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Тимур Коробицын.

Смотрите также
Мара Багдасарян
Суд рассмотрит еще 32 материала в отношении Багдасарян о неуплате штрафов

"Сегодня после окончания срока ареста должница Мара Багдасарян вновь приступила к обязательным работам в ГБУ "Жилищник района Сокол", - сообщил представитель УФССП. Ранее за прогулы обязательных работ мировой судья назначил наказание должнице в виде ареста на 15 суток.

Багдасарян за неуплату штрафов привлечена к 595 часам обязательных работ. Они выполняются по 2 часа в рабочие дни, по 4 - в выходные. Таким образом, выполнение почти 600 назначенных судом часов обязательных работ может занять почти год. Но по письменному заявлению лица, которому назначены обязательные работы, максимальное ежедневное время на них приставы вправе увеличить до 4 часов в рабочие, и до 8 часов - в выходные дни.

В УФССП по Москве отметили, что должница надлежащим образом уведомлена о необходимости выполнить законные требования, а также предупреждена об административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян, в качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток. Кроме того, 12 января этого года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ.

Смотрите также

В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
Мара Багдасарян оплатила все штрафы за административные нарушения
Прокуратура намерена лишить Мару Багдасарян водительских прав

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
СК возбудил дело из-за незаконного содержания людей в реабилитационных центрах Башкирии
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
Темы дня
Реклама