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Следствие по делу экс-главы "Башнефти" Рахимова продлено на три месяца

Происшествия
30 января, 15:11 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
По данным следствия, Урал Рахимов, используя служебное положение отца, организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей
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УФА, 30 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Срок следствия по делу экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова продлен на три месяца, до 28 апреля. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС его адвокат Сергей Макаренко.

"Срок следствия по делу продлен на три месяца, о чем нас, защитников, уведомили в устной форме в Следственном комитете России", - сказал он. Предыдущий срок истек 28 января.

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В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Легализация незаконно полученных денежных средств". Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов дал показания по делу, находясь за рубежом. Он в письменном виде ответил на вопросы следователя, рассказав о своих функциях во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК.

По данным следствия, бывший руководитель "Башнефти" совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца, экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Урал Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно - реализацию пакетов акций в ОАО АФК "Система" и другим юридическим лицам на общую сумму более 2,5 млрд долларов.

В настоящее время Рахимов находится в Австрии, ранее суд в Вене отказал в его экстрадиции в Россию.

В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций "Башнефти" государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой предприятия башкирского ТЭК перешли в собственность Урала Рахимова, прошла с нарушениями.

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