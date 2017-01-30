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Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации

Происшествия
30 января, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Врач-анестезиолог подмосковной больницы задержан по подозрению в сексуальном насилии над пациенткой в реанимационном отделении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

"Как установлено следствием, в ночь с 4 на 5 января врач анестезиолог-реаниматолог Подольской городской больницы № 2, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния находилась в беспомощном положении и не могла оказать ему сопротивление", - сообщили в ГСУ.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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