Задержанный по подозрению в экстремизме экс-полпред Гулий отпущен под подписку

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, задержанного по подозрению в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.
"В результате согласованных действий и рассмотрения аргументов защиты следствие приняло разумное решение и отпустило под подписку моего доверителя", - сказал защитник.
Ранее Хасавов заявил ТАСС, что его подзащитный был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение. По словам юриста, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") в связи с выходом в свет его книги "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника".
Данная статья УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве.
В 1991 году Гулий был назначен полномочным представителем президента РФ в Сахалинской области. С 1993 года работал в администрации президента РФ начальником отдела, затем заместителем начальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.