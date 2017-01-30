Экс-полпреду в Сахалинской области Гулию предъявлено обвинение в экстремизме

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Следствие предъявило официальное обвинение в экстремизме бывшему представителю президента РФ в Сахалинской области Виталию Гулию. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

"Следствие предъявило ему обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Свою вину он не признает", - сказал он.

Адвокат рассказал, что уголовное дело было возбуждено против его подзащитного по заявлению сенатора Франца Клинцевича. Он уточнил, что экстремистской следователи посчитали главу "Евреи во власти" из книги бывшего чиновника "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника".

Как отметил Хасавов, тираж книги составил 500 экземпляров, 50 из которых он успел подарить друзьям. Еще 400 следователи изъяли из издательства "Алгоритм".

Гулий в аэропорту Домодедово был снят с самолета, летевшего в Кишинев, а затем задержан.

В 1991 году Гулий был назначен полномочным представителем президента РФ в Сахалинской области. С 1993 года работал в администрации президента РФ начальником отдела, затем заместителем начальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.