СК проводит проверку по факту инцидента с водителем, не пропустившим скорую в Подмосковье

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. СК организовал доследственную проверку по сообщениям СМИ о водителе, не пропустившем машину скорой помощи в подмосковном Пушкине. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"По указанию руководителя ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение доследственной проверки указанного сообщения о преступлении, распространенного в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ.

Как уточнили в ГСУ, 30 января в СМИ были опубликованы сведения о том, что в Пушкине бригаде скорой помощи, прибывшей по вызову к пациенту, преградил дорогу местный житель на автомашине ВАЗ-2108. На требования медиков освободить дорогу он не реагировал.

В пресс-службе областного главка МВД ранее сообщили, что прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД составили на нарушителя протокол по ст. 12.17. КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". "Максимальное наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, отвечая на вопросы в рамках обсуждения в Госдуме проекта закона о введении штрафов за опасное вождение, заявил, что МВД готово рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за блокирование проезда скорой помощи.