Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Стамбуле неизвестный открыл огонь в ресторане

Происшествия
30 января, 16:57 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Есть погибший и раненые, передает телеканал NTV
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Неизвестный открыл огонь по посетителям одного из популярных ресторанов Стамбула. Как сообщает телеканал NTV, как минимум один человек погиб, несколько ранены.

Поступают сообщения, что нападавший схвачен.

Смотрите также

СМИ: в одном из ресторанов в Стамбуле произошла стрельба
СМИ: один человек ранен в результате стрельбы в аэропорту Стамбула
СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Стамбуле

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
6
Ученые: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире
7
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
Темы дня
Реклама