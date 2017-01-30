СМИ: в Стамбуле неизвестный открыл огонь в ресторане

АНКАРА, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Неизвестный открыл огонь по посетителям одного из популярных ресторанов Стамбула. Как сообщает телеканал NTV, как минимум один человек погиб, несколько ранены.

Поступают сообщения, что нападавший схвачен.