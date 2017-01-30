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Танкер с сжиженным газом столкнулся с судном у берегов Индии

Происшествия
30 января, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Сообщений о пострадавших в результате инцидента нет
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Танкер с сжиженным газом норвежской компании BW LPG столкнулся с судном у берега индийского города Ченнаи. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, танкер вместимостью в 82 тысячи кубических метров был заполнен наполовину в момент столкновения. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

"Разлива нефтепродукта из нашего танкера не было, но, похоже, что разлив нефти произошел из другого судна", - приводит агентство слова заведующего техническими операциями BW LPG Понтуса Берга.

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