Танкер с сжиженным газом столкнулся с судном у берегов Индии

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Танкер с сжиженным газом норвежской компании BW LPG столкнулся с судном у берега индийского города Ченнаи. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, танкер вместимостью в 82 тысячи кубических метров был заполнен наполовину в момент столкновения. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.
"Разлива нефтепродукта из нашего танкера не было, но, похоже, что разлив нефти произошел из другого судна", - приводит агентство слова заведующего техническими операциями BW LPG Понтуса Берга.