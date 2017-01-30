ЕСПЧ присудил €13 тыс. обвиняемым по делу об убийстве Немцова братьям Губашевым

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить €13 тысяч компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым, обвиняемым по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Муса Хадисов.
"Суд удовлетворил наши жалобы и присудил в пользу Губашевых компенсацию по €6,5 тыс. каждому. Мы жаловались на условия содержания, а именно на задержку с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников, а также на несвоевременное рассмотрение судом апелляционных жалоб ", - сказал он.
Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В рамках дела на скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ.
По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске, расследование в его отношении выделено в отдельное производство.