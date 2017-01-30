ФСБ предъявила обвинение в экстремизме замглаве "меджлиса" Умерову

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Обвинение в экстремизме предъявлено заместителю председателя запрещенного в РФ "крымско-татарского меджлиса" Ильми Умерову, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру республики, а затем - в суд ", - говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что обвинение Умерову предъявлено следственным отделом УФСБ.

Как сообщалось ранее, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, в прямом эфире украинского телеканала АТР публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Слова Умерова были растиражированы в интернете, они и стали основанием для возбуждения против него уголовного дела.

В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы "меджлиса".