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ФСБ предъявила обвинение в экстремизме замглаве "меджлиса" Умерову

Происшествия
30 января, 18:11 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Ранее сообщалось, что Умеров в прямом эфире украинского телеканала АТР публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности России
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Ильми Умеров

Ильми Умеров

© AP Photo/Sergei Grits

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Обвинение в экстремизме предъявлено заместителю председателя запрещенного в РФ "крымско-татарского меджлиса" Ильми Умерову, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

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"Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру республики, а затем - в суд ", - говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что обвинение Умерову предъявлено следственным отделом УФСБ.

Как сообщалось ранее, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, в прямом эфире украинского телеканала АТР публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Слова Умерова были растиражированы в интернете, они и стали основанием для возбуждения против него уголовного дела.

В разное время Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы "меджлиса".

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