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Суд продлил арест трех фигурантов дела о массовом ДТП в ХМАО

Происшествия
30 января, 18:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
Виновники ДТП останутся под арестом до 3 апреля
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под арестом трех виновников ДТП, которое произошло 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
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"Все три фигуранта дела о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО) оставлены под арестом. Ленинский районный суд продлил арест представителю перевозчика Александру Сидоруку, водителю автобуса Марату Зайнуллину и водителю грузовика Раилю Саитханову до 3 апреля 2017 года", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура ХМАО в ходе проверки установила, что собственником участвовавшего в ДТП автобуса являлся индивидуальный предприниматель, не имевший разрешительных документов на организацию пассажирских перевозок по междугородним маршрутам.

Кроме того, в декабре 2016 года суд поместил под домашний арест до 4 февраля Ирину Тарасову, директора нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", учащиеся которой погибли и пострадали в ДТП. После трагедии на трассе СК возбудил уголовное дело и предъявил директору спортивной школы обвинение по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". По данным ведомства, Тарасова не заключила соответствующий договор фрахтования и не направила в подразделения ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. В результате спортсмены выехали из Ханты-Мансийска на автобусе, не соответствующем требованиям безопасности жизни.

Авария произошла 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и пассажирский автобус, который вез из Ханты- Мансийска детскую спортивную команду по акробатике. В ДТП погибли 12 человек, 10 из них - дети.

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Крупное ДТП с автобусом в ХМАО
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