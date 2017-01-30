Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пензе снят введенный в связи с аварией на теплосетях режим ЧС

Происшествия
30 января, 18:54 дата обновления: 30 января, 19:11 UTC+3
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что основные работы по устранению последствий аварии выполнены
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Наталья Наземнова/ТАСС

ПЕНЗА, 30 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в связи с аварией на теплосетях, снят в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем Twitter.

Администрация Пензы сообщает, что коммунальщики завершили основные работы по устранению последствий аварии на теплосетях. "По состоянию на 16:00 30 января основные работы по устранению последствий аварии выполнены. Завершено заполнение тепломагистральных сетей теплоносителем. Отмечается, что параметры гидравлического режима в тепловой сети находятся в норме", - пояснили там.

В настоящий момент ведутся работы по локальным участкам для подачи тепла потребителям.

Ранее сообщалось, что сроки ликвидации аварии на теплосетях в Пензе затянулись из-за того, что компания "Т-Плюс", которой принадлежит ТЭЦ-1, не предупредила управляющие компании, что ремонт на станции займет 12-14 часов.

В результате аварии на ТЭЦ-1 в Пензе 26 января (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП на ТЭЦ в Пензе
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
4
ЕСПЧ присудил €13 тыс. обвиняемым по делу об убийстве Немцова братьям Губашевым
5
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
6
Путин: теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом
7
В ФРГ мужчина выдавал свою собаку за овцу, чтобы не платить налог
Темы дня
Реклама