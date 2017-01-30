В Пензе снят введенный в связи с аварией на теплосетях режим ЧС

СМИ: Трамп обязательно выведет США из Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 30 января, 20:05
"Анжи" прервал переговоры по аренде футболиста "Динамо" ДьяковаСпорт 30 января, 19:50
Telegraph: пользователи WhatsApp смогут исправлять и удалять отправленные сообщенияЭкономика и бизнес 30 января, 19:40
Вернблум заявил, что слишком стар для перехода в сильный зарубежный клубСпорт 30 января, 19:26
Юнкер: время для отмены санкций ЕС в отношении РФ еще не пришлоМеждународная панорама 30 января, 19:20
Главный тренер "Челси" Конте уважает решение Ивановича о возможной смене клубаСпорт 30 января, 19:05
Боксер Вашингтон станет соперником Уайлдера после положительной допинг-пробы ВавжикаСпорт 30 января, 19:02
Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера хоккейного клуба "Фрибург"Спорт 30 января, 19:00
Выступавший за "Газпром-Югру" Семенов вернулся в волейбольный клуб "Белогорье"Спорт 30 января, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕНЗА, 30 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в связи с аварией на теплосетях, снят в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем Twitter.
Режим ЧС в Пензенской области отменен.Подписал соответствующее распоряжение.Основные работы по устранению последствий аварии выполнены.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 30 January 2017
Администрация Пензы сообщает, что коммунальщики завершили основные работы по устранению последствий аварии на теплосетях. "По состоянию на 16:00 30 января основные работы по устранению последствий аварии выполнены. Завершено заполнение тепломагистральных сетей теплоносителем. Отмечается, что параметры гидравлического режима в тепловой сети находятся в норме", - пояснили там.
В настоящий момент ведутся работы по локальным участкам для подачи тепла потребителям.
Ранее сообщалось, что сроки ликвидации аварии на теплосетях в Пензе затянулись из-за того, что компания "Т-Плюс", которой принадлежит ТЭЦ-1, не предупредила управляющие компании, что ремонт на станции займет 12-14 часов.
В результате аварии на ТЭЦ-1 в Пензе 26 января (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.