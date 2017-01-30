В Пензе снят введенный в связи с аварией на теплосетях режим ЧС

ПЕНЗА, 30 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в связи с аварией на теплосетях, снят в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем Twitter.

Режим ЧС в Пензенской области отменен.Подписал соответствующее распоряжение.Основные работы по устранению последствий аварии выполнены. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 30 January 2017

Администрация Пензы сообщает, что коммунальщики завершили основные работы по устранению последствий аварии на теплосетях. "По состоянию на 16:00 30 января основные работы по устранению последствий аварии выполнены. Завершено заполнение тепломагистральных сетей теплоносителем. Отмечается, что параметры гидравлического режима в тепловой сети находятся в норме", - пояснили там.

В настоящий момент ведутся работы по локальным участкам для подачи тепла потребителям.

Ранее сообщалось, что сроки ликвидации аварии на теплосетях в Пензе затянулись из-за того, что компания "Т-Плюс", которой принадлежит ТЭЦ-1, не предупредила управляющие компании, что ремонт на станции займет 12-14 часов.

В результате аварии на ТЭЦ-1 в Пензе 26 января (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.