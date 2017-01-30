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Адвокат: фигурант дела "Кировлеса" Офицеров госпитализирован в Москве

Происшествия
30 января, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Светлана Давыдова заявила, что ее подзащитный ехал на прием к своему врачу, но "по дороге ему стало хуже и его поместили в ближайшую больницу"
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела "Кировлеса", бывший глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров госпитализирован в Москве. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Давыдова.

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"Петр ехал на прием к своему врачу. По дороге ему стало хуже и его поместили в ближайшую больницу", - сказала она.

В понедельник Кировский суд постановил доставить приводом Алексея Навального и Петра Офицерова на заседание 1 февраля. Такое решение было приняло судьей после того, как сегодня подсудимые не явились в суд, не предоставив соответствующих документов. "Был телефонный звонок от адвоката Офицерова, которая сообщила, что его подзащитный заболел и сегодня у него прием у врача. Однако никаких документов ею предоставлено в суд не было", - уточнили ранее в суде.

Адвокаты Навального и Офицерова заявили ТАСС, что из СМИ узнали о решении о приводе.

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ, 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

По этому делу также был осужден экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев. 24 декабря 2012 года суд приговорил его к четырем годам заключения условно.

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