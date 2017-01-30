На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с коляской

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил на переходе женщину с коляской на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Легковой автомобиль сбил женщину с коляской, когда она переходила проезжую часть по пешеходному переходу на улице Чистова. Потерпевшая и ребенок госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Водитель автомобиля с места происшествия не скрылся, с ним разбираются сотрудники полиции.