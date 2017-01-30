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На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с коляской

Происшествия
30 января, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Потерпевшая и ребенок госпитализированы, водитель автомобиля остался на месте происшествия
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил на переходе женщину с коляской на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Легковой автомобиль сбил женщину с коляской, когда она переходила проезжую часть по пешеходному переходу на улице Чистова. Потерпевшая и ребенок госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Водитель автомобиля с места происшествия не скрылся, с ним разбираются сотрудники полиции.

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