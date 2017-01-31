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Пучков в Приморье проверит ход ликвидации последствий прошлогоднего наводнения

Происшествия
31 января, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Также глава МЧС примет участие в заседании правкомиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством зампреда правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева
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Глава МЧС России Владимир Пучков

Глава МЧС России Владимир Пучков

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе поездки в Приморский край оценит ход ликвидации последствий наводнения, произошедшего летом 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В ходе рабочей поездки глава МЧС России Владимир Пучков оценит ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в сентябре 2016 года в результате мощного тайфуна "Лайонрок", - сообщили в министерстве.

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В результате обильных дождей на территории края тогда пострадали несколько десятков населенных пунктов, оказались подтопленными тысячи жилых домов. Серьезный урон стихия нанесла объектам инфраструктуры, были размыты десятки километров дорог и мостов, пострадали объекты энергетики и связи.

Глава министерства планирует посетить наиболее пострадавший от наводнения Чугуевский район края, где в результате паводка пострадали более 7 тысяч человек и порядка 30 населенных пунктов. Пучков обсудит с главой муниципального образования актуальные вопросы, а также встретится с местными жителями.

Кроме того, министр примет участие в заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя председателя правительства РФ, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. "На совещании будут подведены итоги работы различных ведомств по ликвидации последствий масштабного паводка и оказанию помощи населению на сегодняшний день и определены перспективные задачи", - сообщили в пресс-службе министерства.

Глава МЧС посетит ряд подразделений министерства и оценит готовность спасателей Приморья к ликвидации ЧС, ознакомится с технической оснащенностью пожарно- спасательных частей.

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