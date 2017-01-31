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Самолет МЧС России приступил к тушению природных пожаров в Чили

Происшествия
31 января, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Для авиаторов МЧС определен один из самых сложных районов, где огонь от лесных пожаров угрожает населенному пункту Портесуэло
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 приступил к тушению природных пожаров в Чили, где складывается сложная лесопожарная обстановка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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"Самолет Ил-76 прибыл в Сантьяго 30 января, совершив трансконтинентальный перелет из Москвы, и практически сразу отправился на тушение пожаров по согласованию с властями Чили", - сказал собеседник агентства.

Для авиаторов МЧС определен один из самых сложных районов, где огонь от лесных пожаров угрожает населенному пункту Портесуэло, где проживают несколько тысяч человек. "Самолет Ил-76 работает в районе этого населенного пункта, основная задача - защитить его от пожара и локализовать огонь", - пояснили в МЧС.

Экипаж Ил-76 МЧС России имеет огромный опыт тушения пожаров в условиях плохой видимости и сильного задымления. Ил-76 оснащен выливными авиационными приборами (ВАП-2) и способен сбросить на очаги пожаров за один раз более 42 тонн воды.

В Чили в шести областях (Вальпараисо, Столичной, Либертадор-Хнераль-Бернардо-Охоггинс, Мауле, Биобио и Араукания) объявлено чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. МЧС России направило в Чили Ил-76 по запросу чилийской стороны и в соответствии с поручением правительства.

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