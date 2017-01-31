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Генпрокуратура нашла массовые нарушения в деятельности Россельхознадзора на Камчатке

Происшествия
31 января, 2:51 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
К дисциплинарной ответственности привлечены 19 должностных лиц
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Почти два десятка служащих регионального управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому округу привлечены к дисциплинарной ответственности по представлению Генпрокуратуры РФ. Проведенная надзорным ведомством проверка выявила массовые нарушения законодательства служащими управления, сообщила во вторник пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном округе.

"По представлению заместителя Генпрокурора РФ Юрия Гулягина к дисциплинарной ответственности привлечены 19 должностных лиц управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу. Установлено, что не все госслужащие исполнили обязанность о предоставлении сведений об имуществе, доходах и расходах своих и членов семей. В частности, указали недостоверные данные о наличии в собственности автотранспорта, земельного участка, не отразили в них иные доходы, данные об учредительстве членов семьи в коммерческих организациях", - говорится в сообщении.

Еще в отношении троих служащих управления проводятся служебные проверки. Генпрокуратурой установлены неоднократные нарушения закона при оформлении Россельхознадзором плановых проверок юрлиц и предпринимателей. С последних требовали документы, не относящиеся к предмету проверки. Часто нарушались сроки составления административных протоколов, в материалах дел отсутствовали объяснения лиц, в отношении которых они были возбуждены.

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