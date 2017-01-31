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Замдиректора вуза на Камчатке оштрафовали за сдачу экзаменов за студентов

Происшествия
31 января, 3:57 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Сотрудник филиала Современной гуманитарной академии проходил все задания в семестре и итоговую аттестацию от имени девяти учащихся
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Заместитель директора Петропавловск-Камчатского филиала Современной гуманитарной академии оштрафован по решению суда на 2 млн рублей за сдачу заданий за студентов. Он признан виновным в коммерческом подкупе, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

"Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении 38-летнего бывшего заместителя директора Петропавловск-Камчатского филиала Современной гуманитарной академии. Установлено, что он лично выполнил, оформил и от имени девяти студентов отправил в академию результаты выполнения заданий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации", - рассказала Лариса Шунина.

Она пояснила, что студенты обучались дистанционно: в течение семестра они должны были самостоятельно изучать дома предметы, а затем выполнять тестовые задания, что гарантировало допуск к сессии и, как следствие, перевод на следующий семестр.

"Сессия состояла в том, что студенты должны были приходить в помещение филиала Современной гуманитарной академии в Петропавловске-Камчатском и выполнять за компьютером экзаменационные работы, результаты которых впоследствии переправлялись в головной вуз в Москве. В данном случае студенты не делали вообще ничего. Все задания в семестре и итоговую аттестацию проходил сам сотрудник филиала", - рассказала собеседник.

Всего выявлено 8 эпизодов незаконной деятельности замдиректора филиала вуза, за что он получил 220 тыс. рублей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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