Гражданка КНР пыталась вывезти из России золото стоимостью свыше 2,2 млн рублей

Клуб НХЛ "Айлендерс" продлил контракт с вратарем Грайссом на три годаСпорт 31 января, 4:50
Гражданка КНР пыталась вывезти из России золото стоимостью свыше 2,2 млн рублейПроисшествия 31 января, 4:31
Пучков требует обеспечить нормальное функционирование дорог СибириОбщество 31 января, 4:22
Футболист Пато перешел в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за €18 млнСпорт 31 января, 4:09
Hill: Шварценеггер считает указы Трампа по ограничению иммиграции поспешнымиМеждународная панорама 31 января, 4:01
Хоккеист Нестеров будет выступать в "Монреале" под 89-м номеромСпорт 31 января, 3:48
Первая попытка японского грузового корабля убрать мусор с орбиты Земли провалиласьКосмос 31 января, 3:33
Указ Трампа не повлияет на доступ иностранных спортсменов на турниры в СШАСпорт 31 января, 3:24
Исполнитель главной роли в сериале "Доктор Кто" покидает проектКультура 31 января, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против гражданки Китая, намеревавшейся вывезти из России золотые слитки общей стоимостью свыше 2,2 млн рублей. Женщину задержали на международном пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ, сообщила во вторник пресс-служба Благовещенской таможни.
"В международном пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ при контроле граждан, выезжающих из России в КНР, у гражданки Китая выявлен незадекларированный товар - золотые слитки. Она скрыла его, примотав к ноге при помощи скотча", - сказали в пресс-службе.
Всего таможенники обнаружили шесть слитков. В таможенной декларации они заявлены не были. Согласно экспертизе, слитки состоят из сплавов, содержащих 984,3 грамма золота и 30,1 грамма серебра. Таможенная стоимость контрабанды превысила 2,2 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу… стратегически важных товаров"). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Решением суда подозреваемая заключена под стражу. Дальнейшим расследованием занимаются следователи МВД на транспорте.