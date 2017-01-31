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Гражданка КНР пыталась вывезти из России золото стоимостью свыше 2,2 млн рублей

Происшествия
31 января, 4:31 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 31, января. /ТАСС
Женщина скрыла товар, примотав к ноге при помощи скотча
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© Пресс-служба Благовещенской таможни

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против гражданки Китая, намеревавшейся вывезти из России золотые слитки общей стоимостью свыше 2,2 млн рублей. Женщину задержали на международном пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ, сообщила во вторник пресс-служба Благовещенской таможни.

"В международном пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ при контроле граждан, выезжающих из России в КНР, у гражданки Китая выявлен незадекларированный товар - золотые слитки. Она скрыла его, примотав к ноге при помощи скотча", - сказали в пресс-службе.

Всего таможенники обнаружили шесть слитков. В таможенной декларации они заявлены не были. Согласно экспертизе, слитки состоят из сплавов, содержащих 984,3 грамма золота и 30,1 грамма серебра. Таможенная стоимость контрабанды превысила 2,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу… стратегически важных товаров"). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Решением суда подозреваемая заключена под стражу. Дальнейшим расследованием занимаются следователи МВД на транспорте.

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