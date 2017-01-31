В Томской области ожидается сложная паводковая обстановка

ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков проверил в Томской области готовность сил и средств РСЧС к весеннему паводку. В аэропорту Томска он провел выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии и региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Прошу проверить готовность всех органов управления в период паводка, а также работу всей социальной инфраструктуры, - сказал Пучков. - Прошу все службы прогнозирования вовремя предоставлять прогноз, а руководителей ЖКХ - проверить ливневки и усилить здесь авиационную группировку".

Глава МЧС России отметил, что необходимо просчитать все риски, которые могут возникнуть в период весеннего половодья. "Нужно неукоснительно проводить спланированные мероприятия, важную роль играет четкое взаимодействие всех служб", - сказал Пучков, особо обратив внимание на более тщательную работу министерств и ведомств с населением.

"Основной задачей является защита населенных пунктов, сохранение жизни и здоровья граждан. Работа должна быть проведена с каждым жителем, чей дом попадает в зону возможного подтопления - люди должны знать и видеть, что власти и спасательные службы делают все необходимое для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и защиты населения, а в случае необходимости - всегда готовы прийти на помощь", - сказал министр.

Согласно прогнозу, паводковая обстановка в Томской области ожидается сложная. "Будут и большие ледяные заторы, и большая водность", - сообщил руководитель Томскоеомониторинга Виктор Льготин.

В свою очередь губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил спасателей и руководство МЧС России за их работу. "Хочу сказать спасибо министерству и всем спасателям. В последние годы очень много слов благодарности в адрес МЧС России поступает от жителей области. Огромная благодарность всем тем людям, которые работают в непростых условиях", - сказал губернатор региона.

Более десятка населенных пунктов

Глава регионального ГУ МЧС Михаил Бегун сообщил, что более десятка населенных пунктов могут быть отрезы паводковыми водами от большой земли весной 2017 года.

"По прогнозу, в результате перелива дорог ожидается отрезание 12 населенных пунктов в трех муниципальных образованиях. Для их перекрытия и ликвидации возможных ЧС и техногенных пожаров будут развернуты 12 временных постов пожарной охраны", - сказал он.

По его словам, в регионе готовятся к прохождению паводка. Для мониторинга и прогнозирования обстановки наряду с традиционными методами будут применяться современные технологии. "Немаловажный вопрос - применение беспилотной авиации: на территории области имеются 10 беспилотных аппаратов, мы активно начали их использовать в лесопожарный период 2016 года и сейчас планируем в паводокоопасный период их задействовать", - рассказал Бегун, добавив, что будут использованы и также геоинформационные технологии.

Глава "Томскгеомонторинга" Виктор Льготин отметил, что, "учитывая осенний паводок, который нарушил ледовый покров, и значительные запасы снега, которые в отдельных районах вдвое превысили норму, паводок ожидается сложный. "Будут и ледовые заторы, и большая водность", - отметил он.

Замгубернатора Томской области Игорь Толстоносов отметил, что на подготовку к паводку в областном бюджете заложено 20 млн рублей на ледовзывные работы, пиление льда, а также другие мероприятия. Готовятся 83 пункта временного размещения пострадавшего населения, устанавливаются системы оповещения, дооборудуются места посадки вертолетов.

Ранее сообщалось, что власти Томской области готовятся к сложному сценарию прохождения весеннего половодья в 2017 году с учетом больших снегозапасов и сильного промерзания реки Томь в черте Томска. Сложной паводковой обстановки ожидают и в соседних регионах.