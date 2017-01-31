В Томской области ожидается сложная паводковая обстановка

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ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков проверил в Томской области готовность сил и средств РСЧС к весеннему паводку. В аэропорту Томска он провел выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии и региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
"Прошу проверить готовность всех органов управления в период паводка, а также работу всей социальной инфраструктуры, - сказал Пучков. - Прошу все службы прогнозирования вовремя предоставлять прогноз, а руководителей ЖКХ - проверить ливневки и усилить здесь авиационную группировку".
Глава МЧС России отметил, что необходимо просчитать все риски, которые могут возникнуть в период весеннего половодья. "Нужно неукоснительно проводить спланированные мероприятия, важную роль играет четкое взаимодействие всех служб", - сказал Пучков, особо обратив внимание на более тщательную работу министерств и ведомств с населением.
"Основной задачей является защита населенных пунктов, сохранение жизни и здоровья граждан. Работа должна быть проведена с каждым жителем, чей дом попадает в зону возможного подтопления - люди должны знать и видеть, что власти и спасательные службы делают все необходимое для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и защиты населения, а в случае необходимости - всегда готовы прийти на помощь", - сказал министр.
Согласно прогнозу, паводковая обстановка в Томской области ожидается сложная. "Будут и большие ледяные заторы, и большая водность", - сообщил руководитель Томскоеомониторинга Виктор Льготин.
В свою очередь губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил спасателей и руководство МЧС России за их работу. "Хочу сказать спасибо министерству и всем спасателям. В последние годы очень много слов благодарности в адрес МЧС России поступает от жителей области. Огромная благодарность всем тем людям, которые работают в непростых условиях", - сказал губернатор региона.
Глава регионального ГУ МЧС Михаил Бегун сообщил, что более десятка населенных пунктов могут быть отрезы паводковыми водами от большой земли весной 2017 года.
"По прогнозу, в результате перелива дорог ожидается отрезание 12 населенных пунктов в трех муниципальных образованиях. Для их перекрытия и ликвидации возможных ЧС и техногенных пожаров будут развернуты 12 временных постов пожарной охраны", - сказал он.
По его словам, в регионе готовятся к прохождению паводка. Для мониторинга и прогнозирования обстановки наряду с традиционными методами будут применяться современные технологии. "Немаловажный вопрос - применение беспилотной авиации: на территории области имеются 10 беспилотных аппаратов, мы активно начали их использовать в лесопожарный период 2016 года и сейчас планируем в паводокоопасный период их задействовать", - рассказал Бегун, добавив, что будут использованы и также геоинформационные технологии.
Глава "Томскгеомонторинга" Виктор Льготин отметил, что, "учитывая осенний паводок, который нарушил ледовый покров, и значительные запасы снега, которые в отдельных районах вдвое превысили норму, паводок ожидается сложный. "Будут и ледовые заторы, и большая водность", - отметил он.
Замгубернатора Томской области Игорь Толстоносов отметил, что на подготовку к паводку в областном бюджете заложено 20 млн рублей на ледовзывные работы, пиление льда, а также другие мероприятия. Готовятся 83 пункта временного размещения пострадавшего населения, устанавливаются системы оповещения, дооборудуются места посадки вертолетов.
Ранее сообщалось, что власти Томской области готовятся к сложному сценарию прохождения весеннего половодья в 2017 году с учетом больших снегозапасов и сильного промерзания реки Томь в черте Томска. Сложной паводковой обстановки ожидают и в соседних регионах.