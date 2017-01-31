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В двух селах Дагестана введен режим контртеррористической операции

Происшествия
31 января, 4:56 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 31, января. /ТАСС
Представитель штаба НАК в республике сообщил, что на время действия режима КТО в населенных пунктах будет действовать ряд спецмер и временных ограничений
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МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен сегодня утром в двух селах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.

"В 04:00 мск в административных границах сельсовета "Кванадинский" (села Кванада и Гимирсо) Цумадинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - сообщил собеседник.

По его словам, на время действия режима в селах будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

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