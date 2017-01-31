В двух селах Дагестана введен режим контртеррористической операции

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МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен сегодня утром в двух селах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.
"В 04:00 мск в административных границах сельсовета "Кванадинский" (села Кванада и Гимирсо) Цумадинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - сообщил собеседник.
По его словам, на время действия режима в селах будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.