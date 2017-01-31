В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения бригады скорой помощи

WSJ: США на этой неделе перебросят часть танков из Польши в страны БалтииМеждународная панорама 31 января, 6:17
"Майами" обыграл "Бруклин" в матче НБА и одержал восьмую победу подрядСпорт 31 января, 6:10
Январь в Москве завершится пасмурной погодой со снегом и гололедицейМосква 31 января, 6:06
СБ ООН проведет внеочередное заседание из-за испытания Ираном ракетыМеждународная панорама 31 января, 5:52
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должностиМеждународная панорама 31 января, 5:27
Клуб НХЛ "Айлендерс" продлил контракт с вратарем Грайссом на три годаСпорт 31 января, 4:50
Гражданка КНР пыталась вывезти из России золото стоимостью свыше 2,2 млн рублейПроисшествия 31 января, 4:31
Пучков требует обеспечить нормальное функционирование дорог СибириОбщество 31 января, 4:22
Футболист Пато перешел в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за €18 млнСпорт 31 января, 4:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев бригаде скорой помощи в октябре прошлого года, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ ("Побои"). В настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступлению, определения степени их участия в произошедшем и привлечения к ответственности", - добавила Ирина Волк.
По ее словам, в Санкт-Петербурге полицией завершена дополнительная проверка всех обстоятельств инцидента, произошедшего 29 октября прошлого года на улице Савушкина между тремя местными жителями и бригадой скорой помощи.
Установлено, что медики, перевозившие пациента в стационар, не смогли выехать с дворовой территории из-за неправильно припаркованного легкового автомобиля. Между бригадой корой помощи с одной стороны, а также водителем и пассажирами автомобиля - с другой, возник конфликт, переросший в драку. В результате врачу и водителю скорой помощи были причинены телесные повреждения.
"В ходе дополнительной проверки тщательно изучены обстоятельства произошедшего. Проведено судебно-медицинское исследование и получено консультационное заключение о характере и степени тяжести телесных повреждений, причиненных членам бригады скорой помощи", - уточнила официальный представитель МВД России.