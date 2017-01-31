В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения бригады скорой помощи

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев бригаде скорой помощи в октябре прошлого года, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ ("Побои"). В настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступлению, определения степени их участия в произошедшем и привлечения к ответственности", - добавила Ирина Волк.

По ее словам, в Санкт-Петербурге полицией завершена дополнительная проверка всех обстоятельств инцидента, произошедшего 29 октября прошлого года на улице Савушкина между тремя местными жителями и бригадой скорой помощи.

Установлено, что медики, перевозившие пациента в стационар, не смогли выехать с дворовой территории из-за неправильно припаркованного легкового автомобиля. Между бригадой корой помощи с одной стороны, а также водителем и пассажирами автомобиля - с другой, возник конфликт, переросший в драку. В результате врачу и водителю скорой помощи были причинены телесные повреждения.

"В ходе дополнительной проверки тщательно изучены обстоятельства произошедшего. Проведено судебно-медицинское исследование и получено консультационное заключение о характере и степени тяжести телесных повреждений, причиненных членам бригады скорой помощи", - уточнила официальный представитель МВД России.