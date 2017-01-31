Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

За два года в России по делам о коррупции арестовано имущество на 74 млрд рублей

Происшествия
31 января, 8:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
По словам генпрокурора Юрия Чайки, за это время было инициировано свыше 600 процедур контроля за расходами чиновников
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Имущество на 74 млрд рублей было арестовано или изъято по уголовным делам о коррупции. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, говоря о борьбе с коррупцией в России.

"За последние два года органами следствия изъято имущества, денег и ценностей на 11,8 млрд рублей, для обеспечения взыскания арестовано имущество на общую сумму 62,3 млрд рублей", - сообщил генпрокурор.

Первые лица
Юрий Чайка: каждому воздастся!

Он напомнил, что в январе 2013 года прокуроры получили новые полномочия в борьбе с коррупцией - проверки имущества чиновников, которыми "воспользовались в полной мере".

"За это время мы инициировали свыше 600 процедур контроля за расходами чиновников, в суды направлено более 30 исковых заявлений об обращении в казну имущества, приобретенного на сокрытые доходы. Общая его стоимость превысила 300 млн рублей. Судами уже удовлетворено 19 исков прокуроров на сумму свыше 100 млн рублей", - отметил генпрокурор.

Кроме того, добавил он, "за три года по постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица") за совершение коррупционных правонарушений (когда в интересах этих юридических лиц давались взятки - прим. ТАСС) привлечено более тысячи юридических лиц; общая сумма судебных штрафов превысила 1,5 млрд рублей".

Только в минувшем году по итогам прокурорских проверок в связи с утратой доверия уволены свыше 380 служащих (в основном муниципального звена), уличенных в совершении коррупционных правонарушений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Юрий Чайка: каждому воздастся!
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама