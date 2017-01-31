Чайка: следствие должно быть самостоятельным, но надзор прокуроров - полным

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает правильным выделение следствия в самостоятельный орган, но при этом полномочия прокуроров по надзору за следствием должны быть сильнее. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос, не хотел бы он вернуть Следственный комитет под крыло Генпрокуратуры, Чайка подчеркнул, что таких амбиций у него "никогда не было". "Всегда выступал за создание единого следственного комитета как самостоятельного органа, но подчеркивал, что крайне важно сохранить баланс полномочий", - пояснил генпрокурор России.

"В любой цивилизованной стране прокурор сам расследует уголовное дело, либо руководит расследованием. И это абсолютно логично: именно прокурор от имени государства осуществляет функцию уголовного преследования. Ненормально, когда расследованием занимается кто-то другой, прокурор не допущен к процессу и его ставят перед фактом: вот собранные доказательства, иди в суд и поддерживай обвинение. Так быть не должно, а у нас это есть", - заметил он.

Чайка напомнил, что эта ситуация возникла еще до образования СК.

"Процессуальных полномочий у нас и прежде не было. Мы можем вступить в процесс лишь в самом начале, когда возбуждается дело, и у прокуратуры есть сутки, чтобы отменить постановление, либо согласиться с ним. И в конце - при поступлении дела с обвинительным заключением. Из хода расследования мы, повторяю, выключены полностью", - отметил Чайка.

Он убежден, что "необходимо вернуть баланс полномочий и сделать следствие единым", оговорившись, отдельно следствие может и стоит оставить в ФСБ - "там рассматриваются дела особой государственной важности, поэтому и требования отдельные". "А следствие МВД, конечно, нужно сливать с СК в один орган", - считает генпрокурор.