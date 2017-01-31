Чайка назвал доходы главы "Почты России" в системе госпредприятий антирекордом

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что доходы генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова можно назвать антирекордом. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о претензиях прокуратуры к главе "Почты России".
"Но это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 млн начисляет!", - заметил генпрокурор.
"Совесть все-таки надо иметь. Больше Страшнова в системе ФГУП никто не получает. Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях, - пояснил Юрий Чайка. - Это рекорд с приставкой "анти".
В конце ноября 2016 года Генпрокуратура в ходе проверки выявила факт выплаты главе "Почты России" Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и направила материалы в Следственный комитет для проверки в отношении Страшнова и двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии.