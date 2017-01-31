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Утечка аммиака произошла из цистерны грузового поезда под Вологдой

Происшествия
31 января, 9:40 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 31, января. /ТАСС
Погибших и пострадавших в ходе инцидента нет
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ВОЛОГДА, 31 января. /ТАСС/. Утечка аммиака произошла из цистерны грузового поезда на станции Лоста под Вологдой. Угрозы населению нет, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Вологодской области.

"31 января в 00:40 мск поступило сообщение, что в одной из цистерн грузового состава на ст. Лоста происходит утечка аммиака из-за неисправности запорной арматуры. На месте были задействованы пять пожарных автомобилей, 15 человек личного состава и работал пожарный поезд. Пожарные в специальных костюмах поднялись на цистерну и закрыли верхнюю запорную арматуру. В 02:20 мск утечка аммиака была ликвидирована", - сказал руководитель пресс-службы ведомства Анатолий Сапожков.

Он отметил, что погибших и пострадавших нет. Состояние воздуха в пределах нормы.

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